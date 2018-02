et Marie Zafimehy

publié le 16/02/2018 à 08:30

Il dénonce "une chasse à l'homme". Invité au micro de RTL vendredi 16 février, le délégué général de La République En Marche et secrétaire d'État aux relations avec le Parlement Christophe Castaner a pris la défense de son collègue, Gérald Darmanin.



Le ministre de l'Action et des Comptes publics est visé par deux plaintes pour viol et abus de faiblesse. "Ce n'est agréable pour personne, à commencer par Gérald Darmanin qu'on jette en pâture", répond Christophe Castaner. "Il a fait l'objet d'une dénonciation, laissons-le faire son travail".

L'ex-porte-parole du gouvernement appelle à respecter le déroulé de la procédure judiciaire. "Les Français ne sont-ils pas choqués qu'une simple dénonciation débouche sur une chasse à l'homme ?" interroge-t-il. Avant de conclure : "La démocratie s'appuie sur la justice. S'il y a une mise en examen il démissionne".