publié le 17/02/2018 à 08:08

Un an après leur dernière grande manifestation, les chauffeurs VTC exposent à nouveau leur mécontentement. Plusieurs syndicats de chauffeurs appellent à la grève ce samedi 17 février pour mettre la pression sur le gouvernement, concernant les questions de tarification minimale et de régulation du temps de travail. En région parisienne, un rassemblement est prévu près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. L'accès aux différents terminaux s'annonce compliqué.



Les chauffeurs de VTC vont d’abord se réunir sur le parking d'une station-essence à la sortie de l’aéroport. Ils vont ensuite se déployer, stationner sur deux des trois voies de l’A1 en direction de Paris, ce qui devrait rapidement étrangler le trafic. Les chauffeurs arrivent au compte-goutte et se mettent en ordre de bataille, discutent autour d’un café, une poignée d’entre eux ont même dormi dans leur voiture pour être sûrs d’être à l’heure pour défendre leurs droits, comme Mehdi : "On bosse à peu près entre 12 et 15 heures par jour, et on s’en sort avec un peu plus que le Smic. C’est compliqué de pouvoir rentrer dans ses charges, payer ses cotisations et être en règle."

Après avoir bloqué l’A1 les VTC doivent partir en opération escargot vers le ministère de l’Économie. Ils prévoient de mettre trois heures pour se rendre jusqu’à Bercy. Notez aussi que le RER B ne roule pas ce week-end entre Aulnay-sous-Bois et l'aéroport Charles-de-Gaulle en raison de travaux de renouvellement des voies.

À écouter également dans ce journal

- Alors qu'il était en compagnie d'étudiants de l'école de management de Lyon, Laurent Wauquiez s'est exprimé en demandant à ne pas être enregistré, sauf qu'il l’a été à son insu. Un extrait diffusé vendredi 16 février dans Quotidien sur TMC rend compte de ses critiques acerbes contre Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Gérald Darmanin.



- Il est surnommé "l'ogre des Ardennes". Michel Fourniret a reconnu deux meurtres supplémentaires à son actif. Le tueur en série était soupçonné d'avoir assassiné la Britannique Joanna Parrish et la Française Marie-Angèle Domece au début des années 1990. Il avait toujours nié son implication et il est finalement passé aux aveux devant le juge d'instruction lors de récentes auditions.



- La théorie du viol peut-être remise en cause dans l'affaire Théo. Deux expertises médicales estiment qu'il n'y a pas eu pénétration de la matraque, ce qui pourrait changer la qualification pénale des actes, mais les conclusions des juges d'instruction ne sont pas attendues avant plusieurs jours.



- La sérénité retrouvée à l'hôpital de Berck où l'auteur des incendies de la semaine dernière et le corbeau ont été identifiés. On se souvient que l'établissement avait dû être en partie évacué après des départs de feux d'origine criminelle et plusieurs appels téléphoniques malveillants. Il s'agit en fait de deux personnes différentes : l'agent de sécurité pour les incendies et une aide-soignante pour les menaces verbales. Âgée de 45 ans, elle a reconnu les faits en garde à vue.



- En France, la décrue se poursuit lentement mais suffisamment sur la Seine pour autoriser le retour des Bateaux-mouches. Les touristes en étaient privés dans la capitale depuis trois semaines avec un préjudice de plus d'un million d'euros pour les exploitants. La reprise de la navigation a ramené les sourires.