Six mois après avoir quitté le Front national, Florian Philippot réunit ses troupes à Arras, dans le Pas-de-Calais, pour le congrès fondateur des Patriotes, sa nouvelle formation politique. Celle-ci revendique 6.500 adhérents payants et quelques dizaines d'élus, mais ne s'est pas encore fait une place dans le paysage politique. "Aujourd'hui on a un déficit de notoriété qui est réel, reconnaît le conseiller régional Joffrey Bollée, bras-droit de Florian Philippot. Tout l'enjeu pour nous est de se faire connaître dans l'année qui vient."



Noël La Paglia, infirmier de 53 ans, vient de prendre sa carte après avoir hésité à rejoindre François Asselineau mais "il n'y avait pas la même dynamique". Noël défend "la patrie avant tout", dénonce "l'anéantissement des citoyens dans la dictature du fric". Comme beaucoup de militants rencontrés à Arras, Jérémy Rochet, étudiant en droit de 24 ans, référent des Patriotes dans la région Midi-Pyrénées, était membre du FN avant de suivre Florian Philippot sur sa ligne "sociale", même s'il reconnaît que la sortie de l'euro "est difficile à vendre".

Pour le député FN Gilbert Collard, Florian Philippot "n'a existé que par le Front" et ne trouvera pas d'espace politique. "Il n'a voulu continuer à exister que par le Front, en s'y opposant, estime-t-il. En lui même, Florian Philippot n'a pas de sonorité."

La théorie du renouvellement des partis

Cet argument est catégoriquement rejeté par le bras-droit de Florian Philippot. "On n'est pas en compétition avec le Front national qui pour nous est un parti du passé, lance-t-il. On voit en ce moment une recomposition de la vie politique française. Il y a les vieux partis qui disparaissent et de nouveaux partis qui se créent, et le dernier en date, c'est les Patriotes".



Seulement, le créneau souverainiste est déjà bien occupé. Outre le FN, les Patriotes vont devoir se frayer un chemin non loin de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, ou encore de François Asselineau. Les élections européennes de 2019 seront le "moment de vérité" de la nouvelle formation politique, qui remet trois sièges en jeu : ceux de Florian Philippot, Mireille d'Ornano et Sophie Montel.