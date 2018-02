et La rédaction numérique de RTL

18/02/2018

Haut risque d'avalanches dans les Alpes. Un père et sa fille de 11 ans sont morts ce dimanche 18 février à Val d'Isère. Ils skiaient sur une piste fermée au public pour risques d'avalanche, à l'entrée de laquelle des panneaux signalaient le danger.



Le père âgé de 44 ans et sa fille étaient originaires de la région parisienne. Ils skiaient dans le secteur de la combe du Géant, à 3.000 mètres d'altitude, sur une partie non sécurisée du domaine skiable. Leurs corps ont été retrouvés sans vie. Les secours ont tenté de les réanimer à plusieurs reprises, en vain. Ils ont immédiatement fermé le glacier du Pissaillas.

Les deux victimes ne sont pas les seules à avoir été emportées par la neige ce dimanche. Dans la matinée, un randonneur à skis a été tué au-dessus de la station de la Giettaz en Aravis, également située en Savoie.