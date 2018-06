Le journal de 18h : Nordahl Lelandais s'exprime face aux psychiatres

publié le 01/06/2018 à 18:53

"J'étais comme spectateur, une deuxième personne était en moi". Voilà comment Nordahl Lelandais s'est expliqué face aux psychiatres. Après avoir nié pendant des mois, l'ancien militaire a reconnu les meurtres de la petite Maelys et du caporal Arthur Noyer.



Pourtant de nombreuses zones d'ombre persistent. Nordahl Lelandais est revenu sur le meurtre de la fillette, disparue lors d'un mariage le 27 août dernier. Selon le rapport des experts psychiatriques, l'ancien militaire aurait bu une quinzaine de verres et aurait peut-être pris de la cocaïne.

Il aurait également fait part de remords. "J'ai tué Maëlys, cette pauvre enfant qui n'avait rien demandé. C'était comme dans un jeu vidéo. Ça peut pas être un mec normal qui a fait un truc pareil. Moi j'adore les enfants et les animaux", s'est-il défendu. Un meurtre que l'ancien maître-chien relie directement à celui d'Arthur Noyer. "C'est comme si Arthur Noyer était revenu quand j'ai tapé Maëlys", a-t-il expliqué.

Politique - Marine Le Pen annoncera ce vendredi 1 juin à Bron le changement de nom du Front National qui deviendra "Le Rassemblement National". Une décision vécue comme "une trahison" et un "honteux effacement de son identité" par Jean-Marie Le Pen.



Espagne - Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a été évincé ce vendredi 1 juin par le Parlement. Coulé par un scandale de corruption,le leader du parti conservateur est remplacé par le socialiste Pedro Sanchez.



Italie - Giuseppe Conte, nouveau chef du gouvernement italien, a prêté serment ce vendredi 1 juin devant le président de la République Sergio Mattarella.



Télévision - Canal + a annoncé l'arrêt définitif des Guignols, émission culte de la chaîne depuis les années 90.



Roland Garros - Tous les espoirs du camp tricolore reposent maintenant sur les épaules de Lucas Pouille, Gaël Monfils et Richard Gasquet. Ce dernier affrontera Rafael Nadal samedi 2 juin, "un des défis les plus difficiles du sport" selon le joueur.