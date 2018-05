publié le 21/05/2018 à 09:56

Une petite étape dans le travail de deuil pour les parents de Maëlys. Le corps de la fillette, retrouvé le 14 février, va leur être remis après une période d'autopsie, selon les informations de BFMTV. Si les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus, cela ouvre la voie à la préparation d'obsèques pour la petite fille de 9 ans, enlevée et tué fin août par Nordahl Lelandais, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère).



Au mois de février, Nordahl Lelandais, le principal suspect dans l'affaire de la disparition passait aux aveux et indiquait aux enquêteurs le lieu où se trouvait le corps de Maëlys. Des ossements de la fillette étaient alors retrouvés. Mais le meurtrier présumé affirmait pour autant que la mort de la fillette était "accidentelle", provoquée par une gifle.

"Ce qu'il y a de plus dur pour les familles, c'est de ne pas avoir connaissance des causes de la mort, ce qu'a réellement vécu son enfant", a affirmé sur BFMTV Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, qui s'est constituée partie civile dans l'affaire. "Réduire cet imaginaire, en ayant des causes beaucoup plus certaines sur ce qu'a pu vivre leur enfant, va leur permettre d'avancer", a-t-elle poursuivi.