Nordahl Lelandais : 15 familles de disparus en quête de vérité

publié le 27/04/2018 à 21:08

Après les affaires Maëlys et Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a-t-il quelque chose à voir avec d'autres cas de disparitions ? C'est la question que se pose 22 familles, qui ont rejoint l'Association assistance et recherche de personnes disparues. Bernard Valézy, responsable de l'association pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, a indiqué que "15 de ces familles ont souhaité aujourd'hui échanger entre elles et faire le point sur des difficultés qu'elles rencontrent".



Cette réunion de travail a eu lieu à Lyon ce vendredi 27 avril. "À la suite de leur action, des enquêtes ont été réorientées, réactivées, rouvertes, soit sur instruction des parquets, soit par des juges d'instruction après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile déposée par leur avocat", a expliqué Bernard Valézy lors d'un point presse, ajoutant que "d'autres demandes de réouvertures sont en cours d'examen". À ce jour, "35 dossiers" ouverts dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ain, de la Loire et du Rhône "nécessitent des vérifications", selon lui.

"Faire évoluer les pratiques et la législation"

"Si pour certaines disparitions les investigations sont relancées, pour d'autres, aucune information nouvelle n'a été communiquée aux proches des disparus et nous le regrettons", a-t-il cependant nuancé. "L'affaire Lelandais mais aussi les nombreuses disparitions non élucidées portées à la connaissance de notre association dans la France entière doivent servir de levier pour faire évoluer à la fois les pratiques, et la législation, en matière de recherches des personnes disparues", a plaidé le responsable de l'association.

Pour le moment, les familles et la justice tentent de vérifier si Nordahl Lelandais, actuellement incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, a pu avoir un quelconque lien avec les personnes portées disparues. La famille de Lucie Roux, présente ce vendredi, affirme que la jeune fille disparue en 2012 aurait plusieurs fois déjeuné avec l'accusé lorsqu'ils se trouvaient dans le même hôpital psychiatrique.



L'ancien maître chien, après avoir nié son implication pendant des mois, a finalement avoué les meurtres du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys. On en sait d'ailleurs un peu plus sur les circonstances de la mort de la fillettes. Selon M6info, Nordahl Lelandais aurait affirmé devant le juge d'instruction "que la petite fille avait souhaité voir ses chiens. Il l’aurait donc invité dans son véhicule pour qu’elle puisse les voir. Maëlys se serait ensuite inquiétée de s’éloigner de la salle des fêtes, Lelandais lui aurait donc donné un coup de poing ou une claque qui aurait tué ou rendu la jeune fille inconsciente".