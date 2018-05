Nordahl Lelandais : la colère des familles des "disparus de Tamié"

publié le 06/05/2018 à 20:56

Elles demandent des explications. Les familles de Jean-Christophe Morin et Hamed Hamadou ont confié leur colère samedi 5 mai au Parisien. La raison ? La "mauvaise volonté de la justice" pour enquêter sur la disparition de leurs proches.



Jean-Christophe Morin, 22 ans, et Hamed Hamadou, 45 ans, ont respectivement disparu en 2011 et 2012, au sortir d'un festival de musique électronique au Fort de Tamié, en Savoie. Un rassemblement comme les appréciait Nordahl Lelandais, qui a avoué le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Noyer.

Convaincues de l'implication de l'ancien maître-chien dans ces deux disparitions, les familles ont déposé le 6 mars dernier une plainte pour "enlèvement et séquestration" avec constitution de partie civile. Selon les informations du Parisien, aucune procédure n'a été lancée à ce jour.



"La justice perd un temps précieux"

Une situation inadmissible pour les familles, à qui la juge d'instruction Emmanuelle Bouyé a réclamé leur avis d'imposition pour "justifier de la pertinence de leur plainte". "Cela fait sept ans que j’attends une véritable enquête… Des années à attendre une réponse… Et il faut payer pour avoir droit à une justice qui a été défaillante de bout en bout dans nos dossiers ? C’est aberrant ! (...) J’attends au moins qu’on enquête. Que l’on nous dise au moins s’il y a un lien entre ces affaires et avec cet homme" , s'indigne Daniel Morin, le père de Jean-Christophe Morin.



Comme d'autres familles de disparus, les proches de Jean-Christophe Morin et d'Hamed Hamadou cherchent à savoir si Nordahl Lelandais est impliqué dans d'autres affaires non élucidées. Une requête légitime selon leurs avocats, Mes Didier Seban et Corinne Hermann. Ils estiment que "la justice tient volontairement à l’écart du dossier les parties civiles ". Pour eux : "La justice perd un temps précieux une fois de plus. Depuis le 11 janvier nous avons alerté les différents parquets et notamment celui de Chambéry que nous tenons à leur disposition les deux téléphones de Jean-Christophe Morin. Mais personne n’est venu les saisir… Une aberration".



Contacté par le Parisien, le parquet de Chambéry a déclaré que "le dossier est à l’instruction. La juge gère son dossier comme elle l’entend". Pour rappel, plusieurs familles de disparus s'étaient réunies le 27 avril à Lyon pour échanger des informations sur leurs affaires respectives.