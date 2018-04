publié le 13/04/2018 à 09:01

Après avoir reconnu avoir tué la petite Maëlys et Arthur Noyer, Nordahl Lelandais pourrait être impliqué dans une troisième disparition. Selon nos informations, les enquêteurs ont établi un lien entre l'ancien militaire et Éric Foray, disparu depuis septembre 2016. Ces derniers ont trouvé le nom d'un membre de la famille du disparu dans le carnet d'adresses de Nordahl Lelandais, comme l'a rapporté plus tôt France 3. Depuis, les auditions se multiplient pour tenter de savoir si les deux hommes se sont déjà rencontrés.



"Ce serait un parent d'Éric, un certain Julien Foray, qui figurerait sur le carnet de Lelandais" a indiqué à RTL Régis Pique, le compagnon de Éric Foray. Je n'en sais pas plus, c'est le secret de l'instruction. Même mon avocat n'en dit pas plus", précise-t-il.

"À la fois ça me donne un espoir, à la fois ça ne me rassure pas parce que si c'est vraiment Lelandais, hélas, j'ai peur. Mais je ne veux pas croire qu'Éric ne soit plus de ce monde et je garde toujours espoir. Pour moi il est vivant", confie Régis Pique.

Âgé de 48 ans, Éric Foray a disparu le 16 septembre 2016 dans la Drôme. Ce jour-là, peu avant midi, il avait quitté son domicile pour aller faire des courses. Il a été vu pour la dernière fois à la boulangerie vers 12h15.

