publié le 30/05/2018 à 21:41

Richard Gasquet défiera-t-il Rafael Nadal au 3e tour de ce Roland-Garros 2018 ? Réponse ce jeudi 31 mai sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Avant d'en arriver là, le Français doit se défaire du Tunisien Malek Jaziri, l'Espagnol de l'Argentin Guido Pella. Deux joueurs à leur portée sur le papier.



Trois autres Français vont tenter de rejoindre Gaël Monfils et Gilles Simon en 16es de finale : Julien Benneteau a la lourde tâche d'affronter l'Argentin Juan Martin Del Potro. Pierre-Hugues Herbert et Jérémy Chardy s'affrontent directement. Chez les femmes, deux sont en lice : Caroline Garcia face à la Chinoise Shuai Peng et Fiona Ferro contre l'Espagnole Garbine Muguruza.

Le programme de jeudi 31 mai :

Début des matches à 11h.



Court central Philippe-Chatrier :

Marin Cilic (CRO/N.3) - Hubert Hurkacz (POL)

Simon Halep (ROU/N.1) - Taylor Townsend (USA)

Julien Benneteau (FRA) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.5)

Serena Williams (USA) - Ashleigh Barty (AUS/N.17)

Court Suzanne-Lenglen :

Garbine Muguruza (ESP/N.3) - Fiona Ferro (FRA)

Malek Jaziri (TUN) - Richard Gasquet (FRA/N.27)

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Guido Pella (ARG)

Shuai Peng (CHN) - Caroline Garcia (FRA/N.7)

Court N.1 :



Denis Shaovalov (CAN/N.24) - Maximilian Marterer (GER)

Maria Sharapova (RUS/N.28) - Donna Vekic (CRO)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jérémy Chardy (FRA)

Julia Goerges (GER/N.11) - Alison Van Uytvanck (BEL)



Court N.3 :

Heather Watson (GBR) - Elise Mertens (BEL/N.16)

Marton Fucsovics (HUN) - Kyle Edmund (GBR/N.16)

Thomas Fabbiano (ITA) - Borna Coric (CRO)



Court N.5 :

Samantha Stosur (AUS) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.30)



Court N.6 :



Ruben Bemelmans (BEL) - Jürgen Zopp (EST)

Lesia Tsurrenko (UKR) - Coco Vandeweghe (USA/N.15)

Diego Schwartzman (ARG/N.11) - Adam Pavlasek (CZE)

Court N.7 :



Jan-Lennard Struff (GER) - Steve Johnson (USA)

Pablo Cuevas (URU) - Kevin Anderson (RSA/N.6)

Angelique Kerber (GER/N.12) - Ana Bogban (ROU)



Court N.8 :

Daria Gavrilova (AUS/N.24) - Bernarda Pera (USA)

Bethanie Mattek-Sands (USA) - Andrea Petkovic (GER)



Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.31) - Casper Ruud (NOR)



Court N.9 :

Magdalena Rybarikova (SVK/N.19) - Belinda Bencic (SUI)



Sergiy Stakhovsky (UKR) - Mischa Zverev (GER)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Kiki Bertens (NED/N.18)

Court N.18 :



Fabio Fognini (ITA/N.18) - Elias Ymer (SWE)

Lucie Safarova (CZE) - Karolina Pliskova (CZE/N.6)

John Isner (USA/N.9) - Horacio Zeballos (ARG)

Shuai Zhang (CHN/N.27) - Irina Begu (ROU)