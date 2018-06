et AFP

publié le 01/06/2018 à 09:00

La chute de Mariano Rajoy ne fait plus de doute. Fragilisé par la condamnation du Parti populaire dont il fait partie, le chef du gouvernement espagnol doit faire face, sauf rebondissement de dernière minute, à une motion de censure déposée ce 1er juin par le Parti socialiste (PSOE). Celle-ci, qui sera normalement approuvée par les députés espagnols mettra fin à 6 ans d'action à la tête du pays. Le socialiste Pedro Sanchez, a la manœuvre de ce coup de force, devrait prendre sa place.



Une page de l'histoire politique espagnole va donc se tourner. Au pouvoir depuis décembre 2011, Mariano Rajoy, 63 ans, avait jusqu'ici survécu à plusieurs crises majeures, de la récession, face à laquelle il a imposé une sévère cure d'austérité, aux mois de blocage politique en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne l'an dernier.

"Votre isolement, Monsieur Rajoy, constitue l'épitaphe d'une période politique, la vôtre, qui est déjà finie", a déclaré Pedro Sanchez, ancien professeur d'économie surnommé le "beau mec", qui compte ainsi prendre sa revanche. Il avait en effet déjà tenté de prendre la tête du gouvernement en mars 2016, mais les députés s'y étaient opposés. La même année, il avait récolté le pire score de l'histoire du PSOE aux élections législatives, ce qui avait entraîné son éviction du parti.

Le coup de poker politique de Pedro Sanchez

Il avait finalement réussi à reprendre les reines du Parti socialiste l'an dernier, grâce au soutien de la base contre les barons du PSOE. Monté au front contre Mariano Rajoy dès l'annonce jeudi dernier de la condamnation du Parti populaire (PP) dans un méga-procès pour corruption, baptisé Gürtel, Pedro Sanchez a tenté cette fois avec succès un coup de poker politique.



Mais il a dû former autour des 84 députés socialistes une majorité hétéroclite allant de Podemos aux indépendantistes catalans et aux nationalistes basques et pesant au total 180 voix sur 350 députés. Le coup fatal porté à Mariano Rajoy a eu lieu jeudi 31 mai, lorsque le Parti nationaliste basque (PNV, 5 députés, ndlr) s'est rallié à la motion après avoir pourtant voté le budget du gouvernement la semaine dernière. L'actuel chef du gouvernement avait alors quitté l'hémicycle, mais ne compte pas pour autant démissionner, selon son entourage.