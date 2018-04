publié le 28/04/2018 à 09:28

Nordahl Lelandais est-il responsable d'autres disparitions, après avoir avoué le meurtre de la petite Maëlys et celui d'Arthur Noyer ? Au lendemain de la réunion de quinze familles de disparus à Lyon, qui s'interrogent sur un éventuel lien avec l'ancien maître-chien et la perte qu'ils ont subi, l'avocat de deux de ces familles, Me Didier Seban, était l'invité de RTL ce samedi 28 avril.



L'avocat, qui représente les familles de Jean-Christophe Morin et d'Ahmed Amadou, disparus en 2011 en Savoie, a déposé une plainte pour "enlèvement" et "séquestration" à l'encontre de Nordahl Lelandais le 2 mars dernier. Depuis, Me Seban déplore la lenteur de la justice. "Je crois qu'elle vit dans un rapport aux victimes qui date de très longtemps", confie-t-il au micro de RTL.

"On ne prend pas au sérieux ces affaires", continue l'homme de loi, et qui demande des moyens supplémentaires pour les enquêtes liées à Nordahl Lelandais. "C'est vraiment un profil sur lequel il faudrait travailler et coordonner les efforts", en désignant, par exemple, un groupe de juges d'instruction. "On travaille encore comme au Moyen Âge, on n'a pas compris que les tueurs en série ne connaissaient pas les limites administratives", conclut Me Seban.