Devant les psychiatres, Nordahl Lelandais s'est exprimé à deux reprises. Une première fois en mars avant un second acte au milieu du mois d'avril. RTL s'est procuré en exclusivité le rapport des experts psychiatres. "J'étais comme spectateur, une deuxième personne était en moi", a notamment expliqué l'ancien militaire de 35 ans, qui a reconnu les meurtres de Maëlys et d'Arthur Noyer.



La première fois, l'ancien maître-chien est resté très évasif. Succinct même. Il ne répondra à aucune question, tout juste ce jour-là, regrettera-t-il les faits qui lui sont reprochés. "J'ai tué Maëlys, cette pauvre enfant qui n'avait rien demandé. C'était comme dans un jeu vidéo. Ça peut pas être un mec normal qui a fait un truc pareil. Moi j'adore les enfants et les animaux", lançait-il.

Le 13 avril, Nordahl Lelandais est plus bavard. Il indique d'abord avoir beaucoup bu lors du mariage, le soir du drame. Une quinzaine de verres, selon ses dires. Du vin, de la bière, du punch... Pour lui, c'est une consommation habituelle en soirée à laquelle s'ajoute, peut-être, de la cocaïne.

Il assure alors être parti en voiture avec Maëlys. À ce moment précis, face aux experts, il éclate en sanglots. Il raconte la panique de la fillette puis le coup de poing. "Tout d'un coup, je suis sorti de mon corps. J'étais comme spectateur. Comme si j'étais à côté de la voiture, comme un fantôme qui vole à côté d'elle", développe-t-il. Et de poursuivre encore : "J'entendais des voix mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas qu'on dise que je suis fou. Puis j'ai déposé Maëlys dans l'herbe. Je ne savais pas quoi faire, je voulais que la deuxième personne qui est en moi parte".

Des conclusions sans appel

Un meurtre que le suspect lie directement à celui d'Arthur Noyer. Il explique que le militaire de 24 ans qu'il avait pris en stop plus tôt dans la soirée était ivre, très en colère. Après avoir reçu des coups, Nordahl Lelandais assure avoir répliqué avant de le laisser pour mort au bord de la route en pleine montagne.



"Dans quel état psychique étiez-vous ?", demande alors un psychiatre. "Comme pour Maëlys, ce n'était pas moi", répond-il. Avant de revenir de lui-même sur le meurtre de la fillette : "C'est comme si Arthur Noyer était revenu quand j'ai tapé Maëlys".



S'il assure vouloir être "libéré de cette personne méchante en lui", les conclusions des experts psychiatriques est sans appel : Nordahl Lelandais ne présente aucune psychose. Aucun trouble psychique au moment des faits, pas d'abolition ou même d'altération du discernement. Sa dangerosité criminologique est extrême.