Affaire Maëlys : les obsèques de la fillette auront lieu le 2 juin

Plus de trois mois après la découverte du corps de Maëlys, les parents de la fillette vont pouvoir organiser ses obsèques. Selon France Bleue Isère, l'enterrement aura lieu le 2 juin prochain, dans la commune iséroise de La Tour-du-Pin. Si la famille n'y habite pas, elle y a de nombreuses attaches, ayant vécu longtemps en Nord-Isère.



Pour le moment, les modalités d'organisation des obsèques ne sont pas connues mais un service d'ordre est prévu.

Ce lundi 21 mai, on avait appris que la dépouille de la petite Maëlys, enlevée et tuée dans la nuit du 27 août, allait être rendue aux parents "les expertises et l'examen du corps [venant] de s'achever". Le 14 février, Nordahl Lelandais avait avoué, l'avoir tuée "accidentellement" et s'être débarrassé du corps dans des gorges escarpées du massif de la Chartreuse. Grâce à cet aveu, le corps de Maëlys avait pu être retrouvé.