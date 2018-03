Le journal de 18h : le témoignage émouvant du frère d'Arnaud Beltrame

publié le 24/03/2018 à 19:53

Arnaud Beltrame, qui a succombé à ses blessures après avoir été touché par balle par Radouane Lakdim lors de la prise d'otages d'un supermarché à Trèbes (Aude), est salué par tous comme un véritable héros. Son frère cadet, Cédric, était à l'étranger au moment d'apprendre la terrible nouvelle, mais a cependant accepté de répondre aux questions de RTL. Cédric Beltrame évoque d'abord "la surprise, le choc et le déni" ressentis en apprenant la mort de son frère.



"Il est parti en héros [...] Ce qu'il a fait, cela va au-delà de l'engagement de son métier", explique-t-il, ajoutant que son frère "a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu". "Il savait certainement qu'il n'avait pratiquement aucune chance", ajoute-t-il, estimant que le lieutenant-colonel de gendarmerie a eu un comportement héroïque : "Si on ne le qualifie pas de héros, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être un héros".



À écouter également dans ce journal :

Attaques dans l'Aude : Emmanuel Macron a qualifié de "héros" Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel tué après avoir remplacé une otage à Trèbes. De nombreuses voix s'expriment pour qu'un hommage national lui soit rendu.

Montpellier : le doyen de la Faculté de droit a donné sa démission, après les violences survenues dans un amphithéâtre jeudi soir. Des images impressionnantes ont montré des hommes cagoulés expulser violemment des étudiants qui occupaient les locaux. Une action musclée qui suscite l'émoi dans d'autres universités, comme à Lille, où des étudiants appellent à une mobilisation nationale mercredi prochain.



Saint-Nazaire : le Symphony of the Seas, le plus grand paquebot du monde (362 mètres), a quitté le port de Loire-Atlantique et a pris la mer en direction du sud de l'Espagne avant d'entamer au départ de la Floride une série de croisières.



Heure d'été : n'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. A 2 heures du matin, il sera 3 heures et il faudra donc avancer d'une heure toutes vos montres et horloges. A la clé, une heure de sommeil en moins mais un dimanche où le soleil se couchera une heure plus tard.



Formule 1 : le Britannique Lewis Hamilton partira en pôle position du Grand Prix d'Australie dimanche matin (7 heures) sur sa Mercedes. A ses côtés, on retrouvera la Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen. Le Français Romain Grosjean s'élancera de la troisième ligne.