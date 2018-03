Changement d'heure : l'heure d'été arrive dans la nuit du 24 au 25 mars

publié le 24/03/2018 à 09:52

Ce week-end, n'oubliez pas de changer l'heure de vos montres et de vos appareils électroniques. Dans la nuit du 24 au 25 mars, la France quittera définitivement l'heure d'hiver pour l'heure d'été pour la 41ème année consécutive. À 2 heures du matin, il sera 3 heures et vous dormirez une heure de moins.



Ce changement d'heure a lieu depuis 1976 dans l'Hexagone, et a été quelques années après le catastrophique choc pétrolier de 1973. L'objectif était alors d'éviter la surconsommation d'électricité afin de profiter de la lumière naturelle pendant les soirées du printemps et de l'été. Mais le système est remis en question. Si le pays a longtemps fait des économies grâce au changement d'heure, elles sont désormais ridicules par rapport à ce qu'elles étaient il y a 42 ans. L'éclairage basse consommation est beaucoup plus performant et nous consommons, pour la lumière, 90% d'électricité en moins.

Le Parlement européen a adopté jeudi 8 février une résolution visant à en finir avec les réglages semestriels des horloges. Plusieurs études scientifiques ont pointé ses effets négatifs sur les êtres humains, l'agriculture et la sécurité routière.