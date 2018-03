publié le 24/03/2018 à 15:25

Philippe Pétel n'est désormais plus doyen de la faculté de droit et de science politique de Montpellier. L'universitaire a remis sa démission à Bruno Augé, le président de l'université de Montpellier, vendredi 23 mars, a annoncé le service communication de cette dernière, samedi 24 mars dans un communiqué.



La décision de Philippe Pétel est intervenue 24 heures après la violente expulsion d'étudiants d'un amphithéâtre de la faculté. Entre 40 et 50 étudiants occupaient les locaux pour protester contre la réforme de l'accès aux études supérieures et Parcoursup, la nouvelle plateforme qui a remplacé Admission post-bac, jeudi 22 mars.

Ils ont été brutalement délogés par des hommes cagoulés, dans la nuit, suscitant de nombreuses condamnations et le début d'investigations judiciaire et administrative. Le parquet de Montpellier "a ouvert une enquête pour des faits de violences en réunion et avec arme", a indiqué à l'Agence France-Presse le procureur de la République de Montpellier Christophe Barret, précisant que cette enquête "visait également l'intrusion".



[¿Communiqué] Le Président de l'Université de Montpellier a reçu hier soir la démission de Philippe Pétel de ses fonctions de Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique à compter de ce jour 00h. Il l’a acceptée. - https://t.co/YQzFuwIBMc pic.twitter.com/FQ96vpXMVk — Université de Montpellier (@umontpellier) 24 mars 2018

Un administrateur provisoire de la faculté a été nommé en attendant la nomination d'un nouveau doyen. Il s'agit du professeur Bruno Fabre, également vice-président de l'université de Montpellier.





Le président de l'université, Philippe Augé, a de son côté annoncé à la mi-journée la fermeture de la faculté jusqu'à lundi matin et dit avoir déposé plainte contre X "afin que toute la lumière soit faite sur les événements".