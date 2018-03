Le Symphony of the Seas, plus gros paquebot du monde, largue les amarres

publié le 24/03/2018 à 13:55

362 mètres de long, 66 mètres de large, 66.000 m2 d'espaces de restauration et de divertissement... Le Symphony of the Seas n'a pas volé son surnom de "géant des mers". Véritable ville flottante, le plus grand paquebot du monde a quitté ce samedi 24 mars la ville de Saint-Nazaire, où il a été construit, direction l'Espagne et plus précisément la ville de Malaga.



Pour l'occasion, la direction a invité à cette croisière inaugurale les ouvriers qui ont participé à la construction du bateau, livré par le chantier naval STX. Parmi eux, Philippe. Celui qui travaille pour STX depuis 25 ans en tant que charpentier n'avait jamais fait de croisière. "Ça ne se refuse pas. C'est une récompense au travail effectué. C'est bien qu'ils aient pensé à nous !", se satisfait-il. Le Symphonys of the Seas est le quatrième bateau sur lequel il travaille. "Je vais enfin le voir sur l'eau !", confie-t-il, enthousiaste.

Avec sa patinoire se transformant en "laser game", sa suite familiale de luxe, son toboggan intérieur ou encore son jaccuzzi privé, nul doute que ce mastodonte des mers, qui a coûté la bagatelle d'un milliard d'euros, ravira les 8.000 passagers qu'il peut contenir à son bord.

Une fois sa saison inaugurale en mer Méditerranée terminée, le paquebot rejoindra son port d'attache situé à Miami, aux États-Unis.