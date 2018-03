publié le 23/03/2018 à 18:39

"Je suis arrivé aux caisses et j'ai vu un type brandir un pistolet et tirer 3 ou 4 cartouches dans le plafond". Un client du supermarché de Trèbes (Aude) qui a été le lieu d'une prise d'otages meurtrière ce vendredi 23 mars revient au micro de RTL sur les instants passés avec l'auteur de l'attaque, Redouane Lakdim, abattu par les forces de l'ordre.



L'individu a d'abord volé une voiture blessant le conducteur et tuant un passager pour ensuite tirer sur 4 CRS en train de courir à Carcassonne, dans l'Aude. Il s'est ensuite retranché dans un supermarché à Trèbes, vers 11 heures, et a ouvert le feu en pénétrant le bâtiment. Il a tué deux personnes.



Il ne parlait pas, il hurlait Un témoin de la prise d'otages Partager la citation





"Je l'ai vu très distinctement, il était en face de moi", confie le client, qui poursuit : "On s'est retrouvé face à face et je n'ai pas eu l'impression qu'il m'ait regardé (...) on sentait qu'il était complètement dans son truc". Le terroriste s'est réclamé de Daesh, qui depuis, a revendiqué l'attaque."Il ne parlait pas, il hurlait, explique le témoin. La première chose qu'il a dit c'est 'Allahu Akbar.'" L'individu aurait aussi affirmé agir pour venger la Syrie.

"J'ai essayé de fuir. Nous étions peut-être 40 ou 50 clients, nous sommes sortis alors que le type continuait à hurler et tirer des balles", affirme le client qui a pu sortir du magasin. "Le personnel du magasin avait l'air beaucoup plus stressé (que les clients). À aucun moment, l'idée de terrorisme ne m'est venu à l'esprit. Car il n’était pas cagoulé et tout seul (...) ce n'est pas imaginable. J'ai eu du bol de m'en sortir".