Donald Trump se qualifie de "génie" et vante son parcours sur Twitter

publié le 06/01/2018 à 19:45

Donald Trump réplique (encore) sur Twitter. Attaqué sur les défaillances supposées de son état mental dans le livre de Michael Wolff Fire and Fury : Inside the Trump White House, qu'il a tenté de censurer en vain, le président américain, vexé et amer, a rédigé une série de tweets au ton vindicatif, vantant ses facultés intellectuelles. Depuis Camp David, où il rencontre les responsables républicains samedi 6 janvier, il s'est qualifié de "génie très stable".



"Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d'être, genre, très intelligent", a-t-il écrit. "Cette pourrie d’Hillary Clinton a elle aussi abondamment joué ces cartes, mais comme tout le monde le sait, elle a été descendue en flammes. Je suis passé d'homme d'affaires très prospère à grande star de la télé et à président des États-Unis (à mon premier essai)."



"Je pense qu'on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie... et un génie très stable en plus !", a-t-il continué. Sur CNN, le président a été défendu par le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson.



....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018

Selon l'analyse du New York Times, citée par Courrier International, cette démarche aurait un effet inverse que celui souhaité au départ : "En ripostant de façon aussi frontale, le président peut être sûr que les doutes sur ses capacités vont encore croître", écrit le quotidien.

“L’égocentrisme de Donald Trump, son impulsivité, son absence d’empathie, son intérêt obsessionnel pour des faits futiles et des détails insignifiants, son penchant, parfois, pour des théories du complot, ont déjà généré des commentaires sans fin. Chacun y allant de son diagnostic”, indique le journal.

"Il est comme une boule de flipper"

Ces mots, rares dans la bouche d'un président d'une telle puissance, font écho aux témoignages de membres de son entourage et de son opposition, doutant de ses capacités à gouverner. "Ils disent qu'il est comme un enfant. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il a besoin d'être immédiatement satisfait. Tout tourne autour de lui", a ainsi affirmé Michael Wolff dans une interview sur NBC.



"Il est comme une boule de flipper, il part dans tous les sens", a-t-il ajouté en citant comme exemple le fait que le milliardaire répète les mêmes histoires "trois fois en dix minutes", une tendance également observée dans ses interventions publiques.





Le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, le républicain Bob Corker, avait quant à lui comparé en octobre la Maison Blanche à une "halte-garderie pour adultes". "Je sais de source sûre que chaque jour, à la Maison Blanche, le but est de le contenir", avait-il déclaré en référence au milliardaire de 71 ans. Selon le New York Times, le président américain doit passer un examen médical cette semaine.