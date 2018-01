Donald Trump est en "excellente santé", mais il doit perdre quelques kilos

publié le 17/01/2018 à 06:48

La diffusion officielle du bilan de santé Donald Trump intervient quelques jours après la polémique sur son état de santé mentale. D'éminents psychiatres, d'ailleurs, prennent la parole publiquement pour regretter que des collègues s'aventurent à esquisser des diagnostics à distance sans avoir pu rencontrer le Président.



Donald Trump, pour mettre fin à cette polémique, s'est livré donc à son premier examen médical de sa présidence. Il a demandé au médecin militaire de la Maison Blanche, Ronny Jackson, de venir répondre aux questions des journalistes. Cela a duré presque une heure. Il a conclu que le président américain est dans une "forme générale excellente", en très bonne santé.

Je trouve que c'est tout à fait remarquable et rassurant. Car à bientôt 72 ans, Donald Trump est le président américain élu le plus âgé de l'histoire. Il aime les hamburgers, le steak ketchup, y compris lors des voyages officiels. Il se fait servir une double ration de dessert, comme l'ont constaté des convives ces derniers mois. Selon le médecin militaire de la Maison Blanche, il ne dort que quatre ou cinq heures par nuit. Il a du cholestérol depuis longtemps.

Donald Trump a de bons gènes

Donald Trump ne fait jamais de sport, à part le golf. Il affiche 1,90 mètres pour 108 kilos. Cela donne un indice de masse corporelle qui le place juste à la limite de l'obésité. C'est donc remarquable que cet homme, qui occupe le poste avec le plus de pression au monde, soit, selon le médecin, dans une "forme générale excellente".



Comment l'explique le médecin militaire ? La question lui a été posée. Et là je vous lire sa réponse : "Cela s'appelle la génétique, je ne sais pas". Donc Donald Trump a de bons gènes. Tant mieux. Et puis il n'a jamais bu, ni jamais fumé.

Donald Trump lui a aussi réclamé un test cognitif, satisfaisant. Ce n'est pas un examen psychiatrique, mais le Président voulait éteindre toutes les interrogations. Le médecin nous a aussi appris que l'actuel locataire de la Maison Blanche n'est jamais stressé, car il a "une capacité singulière à juste se lever le matin et à repartir à zéro" tous les matins.



C'est assez drôle, car nous sommes sommes nombreux à nous réveiller avec des tweets du président, avant 7 heures du matin, sur un ton souvent colérique.

Trump doit perdre du poids

Le médecin veut néanmoins le convaincre de perdre 4 à 7 kilos cette année. La première dame et la fille du Président, Ivanka, l'encouragent à perdre du poids. Pour cela, le docteur lui a recommandé de manger moins gras, de faire du sport. Pourquoi pas de la course sur tapis roulant, lui a-t-il dit, sans fragiliser ses articulations.



Il faut qu'on se réjouisse que l'homme le plus puissant du monde soit en bonne santé. Et espérer que le médecin militaire ne nous masque pas une vérité dérangeante comme ses prédécesseurs l'ont fait pour protéger Roosevelt, Kennedy et Reagan.