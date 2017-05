publié le 31/05/2017 à 10:41

Mais que s'est-il passé ? Voilà plusieurs heures qu'un tweet de Donald Trump fait parler de lui. Il faut dire que le message, posté vers minuit (21 heures à Washington), est totalement incompréhensible : "Despite the constant negative press covfefe". Message que l'on pourrait traduire par "Malgré la covfefe constante de la presse". Problème personne, mais vraiment personne, ne comprend ce que le Président a voulu dire avec ce "covfefe".



Coquille, message secret ? Les 31 millions d'abonnés au compte Twitter s'interrogent. On imagine que Donald Trump voulait en réalité écrire "couverture" ("coverage" en anglais). Si une coquille dans un tweet n'a rien d'étonnant, ce qui l'est en revanche, c'est que 10 heures après sa publication, la faute reste en ligne. Il semble donc que les équipes de communication n'aient pas les codes du compte personnel de Donald Trump. On imagine que dans le cas contraire, ils auraient déjà supprimé ce message.

Dans le même temps, "covfefe" est devenu l'un des sujets les plus discutés sur le réseau social, se retrouvant dans les TT (Top Tweets) dans plusieurs pays du monde, dont la France. Les internautes, jamais en panne d’inspiration, n'ont pas manqué de détourner ce tweet, déjà culte.

Donald Trump Crédit : Twitter

On rigole, on rigole mais peut-être que #Trump vient de nous donner le code nucléaire ! #covfefe — Flooo (@Flooo1) 31 mai 2017

Vous prendrez bien un cookie avec votre #covfefe ? pic.twitter.com/C0cHhsGJc9 — La Mie Câline (@lamiecaline) 31 mai 2017