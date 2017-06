publié le 14/06/2017 à 13:15

Un spectaculaire incendie a totalement ravagé une tour d'habitation à Londres dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin.Le feu s'est déclaré vers 1h15 et s'est propagé aux 27 étages de l'immeuble. Le dernier bilan fait état de la mort d'au moins six personnes et une cinquantaine de blessés. La police britannique a également évoqué de nombreux disparus et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd une fois le feu éteint par les pompiers.



Près de 12 heures après le début de l'incendie, c'est une masse calcinée et fumante qui apparaît dans le ciel londonien. Beaucoup de riverains sont encore sous le choc après avoir vu des scènes impressionnantes, comme des gens sautant par la fenêtre ou des parents qui jetaient leurs enfants pour essayer de les sauver. "C'est choquant, c'est fou qu'un immeuble prenne feu comme ça. Ça me rappelle le 11 septembre 2001", a déclaré un habitant du quartier.

À écouter également dans ce journal

- INONDATIONS - Après les fortes pluies en Haute-Loire, l'équivalent de trois mois de précipitation en une journée, une personne est toujours recherchée. Le centre-ville de Landos, très touché, ressemble à un champ de bataille. "C'était un torrent qui descendait, qui a tout emporté", raconte une habitante.

- POLITIQUE - François Bayrou s'est exprimé sur RTL sur la mise au point d'Édouard Philippe : "Il a dit quelque chose que je considère comme absolument juste, et j'ai dit quelque chose que je considère comme absolument juste. Édouard Philippe dit qu'il faut être exemplaire, je partage ce sentiment. J'ajoute, et c'est aussi vrai, qu'en effet il faut de la liberté de parole."



- POLITIQUE - L'ambiance devait être tendue au cours du Conseil des ministres ce mercredi, alors que François Bayrou doit présenter sa loi de moralisation de la vie politique. L'Élysée envisage de remplacer le ministre de la Justice dès la semaine prochaine.



- ÉCOLOGIE - Un projet de mine en Bretagne est visé par des opposants qui demandent d'abroger le permis. Parmi eux se trouve José Bové : "C'est clairement un test pour voir les convictions d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Environnement, j'espère une annonce de l'abrogation".



- FOOTBALL - L'avant-match France-Angleterre a été marqué par l'entrée des équipes au son de "Don't Look Back in Anger" d'Oasis, interprété notamment le maréchal des logis-chef Jean-Michel Mekil. "J'ai senti la montée du public qui a reconnu la chanson, j'ai ensuite des rapides coups d’œil pour imprimer ces moments dans ma mémoire", a-t-il expliqué sur RTL.