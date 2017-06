publié le 14/06/2017 à 12:56

Deux saisons en France et le voilà reparti à l'est, en Turquie après avoir découvert la Russie sous les couleurs du Dynamo Moscou (2014-2015). Étiqueté Olympique de Marseille, club où il a passé huit saisons (2006-2014), Mathieu Valbuena a mis fin à son aventure lyonnaise en s'engageant avec Fenerbahçe, mardi 13 juin. À l'aéroport d'Istanbul, près de 500 supporters sont venus l’accueillir. "Quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable", avec "des émotions magiques", confie-t-il dans L'Équipe, au lendemain de sa signature, sans pour autant se prendre "pour un dieu".



Pourquoi avoir accepté ce nouveau challenge à 32 ans ? Pour l'argent, le soleil ? "Vous plaisantez", rétorque-t-il illico. "Je ne suis pas venu toucher un chèque et roucouler. Ça n'a jamais été dans mon tempérament. Quand je joue au foot, c'est pour gagner", assure le natif de Bruges, en Gironde. Et de citer plusieurs joueurs de l'effectif qui prouvent la compétitivité du 3e du championnat turc, les Néerlandais Robin Van Persie et Gregory Van der Wiel ou le Danois Simon Kjaer.

Rancunier sur l'état d'esprit à son arrivée

Et puis "Peti vélo", le surnom que lui avait donné le Belge Éric Gerets à l'OM ne le cache pas : il avait "envie de partir de Lyon", malgré une deuxième saison plus réussie que la première. Il était même "temps" que ça se fasse. Visiblement, il n'a jamais digéré une arrivée "accueillie avec scepticisme. Beaucoup de gens, au club, ne croyaient pas en moi".

L'ancien protégé de Didier Deschamps en Bleu (dernière de ses 52 sélections en octobre 2015) "pense avoir gagné son pari en renversant une situation très compromise". Il n'en veut ni aux supporters, qu'il remercie, ni aux joueurs, ni à Jean-Michel Aulas, "un président exceptionnel". Mais garde le sentiment d'avoir été "le joueur trop vieux qui plombait les finances du club" avec son gros salaire, qu'il soit bon ou pas. "Il n'y avait plus d'objectivité au moment de commenter mes performances. C'était agaçant".

Je ne remercie pas tout le monde à Lyon Mathieu Vabuena Partager la citation





Valbuena le reconnaît, sa relation avec Bruno Génésio "a été compliquée". "Je lui ai dit certaines vérités, j'ai été déçu sur pas mal de choses". C'est probablement dans la direction de l'entraîneur qu'il faut regarder lorsque le milieu d'1,67 m lance "je ne remercie pas tout le monde à Lyon". Autre pique, sévère : l'OL "va devoir se poser les bonnes questions". "Avec cette façon de voir les choses (sur son salaire), Lyon aura du mal à recruter des internationaux".



Enfin, Valbuena affirme ne pas avoir tiré un trait sur l'équipe de France. "À un an de la Coupe du monde (en Russie), l'équipe de France fera toujours partie de mes objectifs. Il faut avoir de l'ambition". Lucide, il confesse toutefois ne pas vouloir "mettre la charrue avant les Bleus", dans un jeu de mot remarquable. Avec lui, sait-on jamais ?