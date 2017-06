publié le 14/06/2017 à 12:39

Le harcèlement de rue, une priorité dans la politique de Marlène Schiappa. Laurence Rossignol, précédente ministre des Familles, des Droits des femmes et de l'Enfance sous François Hollande, en avait fait l'un de ses combats ; la nouvelle secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes a repris le flambeau.



Selon un communiqué du gouvernement publié mardi 13 juin, Marlène Schiappa a débuté son travail pour faire de la lutte contre le harcèlement de rue une cause nationale en mobilisant des experts et des associations sur ce sujet.

La secrétaire d'État a ainsi multiplié les rencontres avec notamment la créatrice de l'application mobile HandsAway, les collectifs Paye ta schnek et Stop Harcèlement de Rue ou encore le ministre de la Justice, François Bayrou. L'objectif : mettre en place un système de "verbalisation immédiate" a l'attention des "auteurs d'agressions sexistes comme de discriminations".

Il n'existe aucune zone de non-droit pour les femmes dans la République, et en tant que secrétaire d'Etat, je me rendrai partout! pic.twitter.com/b1YOvTHux7 — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 13 juin 2017

Celles et ceux qui commenteront votre jupe (soi-disant "trop courte") sur votre passage, alors que vous allez chercher une baguette de pain en toute impunité, devront s'acquitter d'une somme d'argent encore indéfinie. "D’autres mesures sont en cours de discussion et d’élaboration avec les membres du gouvernement concernés", assure Marlène Schiappa, une secrétaire d'État qui refuse de voir en la France une "zone de non-droit pour les femmes".

Une référence à l'affaire du quartier Chapelle-Pajol, dans le nord de Paris, où les femmes seraient, selon un reportage du Parisien publié en mai dernier, interdites de marcher sur les trottoirs ou de déguster un café en terrasse.

Elle pensait faire un coup en tweetant sa visite nocturne à La Chapelle-Pajol. Marlène Schiappa a surtout fait n'imp https://t.co/vgXSuSEGZq pic.twitter.com/48RCn1Yl8Z — Le Lab (@leLab_E1) 13 juin 2017

"Il n’existe aucune zone de non-droit pour les femmes dans la République, aucune zone interdite. En tant que Secrétaire d’Etat, je me rendrai partout", a affirmé Marlène Schiappa, qui s'est rendue "anonymement", selon le ministère, dans la fameuse rue Pajol.



Un moment d'abord partagé en images sur le compte Twitter de la secrétaire d'État avant d'être supprimé à cause d'un "bug communicationnel", selon l'entourage de la secrétaire d'État, contacté par nos confrères du Lab. "D’autres déplacements de cet ordre sont prévus, sur tout le territoire", assure cependant le gouvernement.