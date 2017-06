Inondations : trois personnes sont portées disparues en Haute-Loire

publié le 14/06/2017 à 06:20

De violents orages ont frappé la Haute-Loire, mardi 13 juin dans la soirée. "On a enregistré 170 millimètres en une heure. C'est un phénomène soudain, violent, extrêmement important qui a entraîné des inondations, puisque des véhicules ont même été emportés. On a coupé la circulation sur la N88 et on la Loire est en crue", le préfet de Haute-Loire, Éric Maire,



Ce dernier a indiqué à RTL la disparition de trois personnes. "Trois personnes sont portées disparues : le conducteur d'un tracteur dans la commune du Brignon et deux personnes qui sont venues faire du kayak hier après-midi. Leur voiture est restée au camping, où ils s'étaient garés", a-t-il précisé. "Ces personnes sont actuellement recherchées. Nous les avons recherchées une partie de la nuit. Les recherches ont été interrompues et vont reprendre dès qu'il va faire jour", a ajouté Éric Maire.

Ce 14 juin, Météo France a placé les douze départements de la région Auverge-Rhône-Alpes en vigilance orange "orages". La vigilance doit prendre fin demain en début de journée.