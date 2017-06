L'Élysée n'exclut pas de remplacer François Bayrou

publié le 14/06/2017 à 08:34

Le garde des Sceaux, François Bayrou, agace Matignon et l'Élysée. Il s'est plaint auprès de journalistes qui enquêtaient sur l'affaire des emplois fictifs qui vise le MoDem. Édouard Philippe l'a appelé à la réserve : "Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme un simple citoyen", a lancé le Premier ministre, mardi 13 juin.



"Chaque fois que j'aurais quelque chose à dire, je le dirai", lui a répondu François Bayrou. Le centriste qui avait rallié Emmanuel Macron pendant la campagne se sent visiblement invincible, et pourtant il n'est plus tout à fait intouchable, selon les informations de RTL.

Emmanuel Macron n’a pas l’intention d’intervenir, ce n’est pas son rôle, estime l’Élysée. C’est donc au Premier ministre de gérer ce différend avec son ministre de la Justice. Mais dans les faits, le chef de l’État suit la situation de près et si François Bayrou devient trop gênant, il n’aura aucun scrupule, explique l’un de ses proches. Il serait même en train de réfléchir à un possible plan B, un remplaçant, affirme un autre ami du Président.



La règle est certes identique pour tous les ministres, seule une mise en examen vaut une exclusion immédiate du gouvernement. "François Bayrou fait de la vieille politique", juge un proche d’Emmanuel Macron et le Président n’aime pas ça.