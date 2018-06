publié le 22/06/2018 à 18:25

"Je m'en fiche complètement, et vous ?". Tel est le message qu'arborait Melania Trump ce jeudi 21 juin au dos de sa veste lors de sa visite dans un centre de rétention d'enfants. En pleine polémique sur la politique migratoire du gouvernement, Donald Trump avait annoncé ce jeudi que son épouse se rendait à la frontière avec le Mexique pour rencontrer des enfants migrants.



Mais dans l'avion à l'aller et au retour, la première dame était vêtue d'une veste Zara kaki sur laquelle était écrit "I really don't care, do you", provoquant l'ire de certains. La responsable de la communication de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a assuré qu'"il n'y avait pas de message caché". Et d'ajouter, "C'est juste une veste (...). Après l'importante visite d'aujourd'hui au Texas, j'espère que les médias ne vont pas choisir de se concentrer sur sa garde-robe". Alors a-t-elle mis cette veste intentionnellement ou non ? Si oui, à qui s'adressait ce message désinvolte ?

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 juin 2018

Aux enfants migrants

De prime abord, on peut penser que ce message faisait référence à sa visite et plus largement au sort réservé aux enfants migrants, séparés de leur famille. C'est cette interprétation qui a déclenché la polémique sur sa veste. Zac Petkanas, communicant du parti démocrate a ainsi tweeté "Ce n'est pas une blague. Melania Trump portait une veste disant 'Je m'en fiche complètement, et vous?' pour se rendre dans des centres de détention d'enfants. J'en suis sans voix"

This is not a joke.



Melania Trump wore a jacket to visit child detention centers that read: "I really don't care. Do u?"



I'm actually speechless. https://t.co/Ume21zIGra — Zac Petkanas (@Zac_Petkanas) 21 juin 2018

Pourtant, cette hypothèse s'inscrirait en faux du communiqué publié par la Maison Blanche ce dimanche 17 juin, intitulé "Madame Trump déteste voir des enfants séparés de leur famille". De plus, c'était l'une des rares fois que la première dame s'exprimait sur un sujet politique ce qui irait dans le sens que cette cause lui tiendrait réellement à cœur.



Depuis, après une avalanche de critiques, Donald Trump a signé un décret mettant fin à la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique.

Aux médias

Selon Donald Trump, c'est aux médias que Melania voulait exprimer son désintérêt. Dans un tweet, le président a déclaré que le message "faisait référence aux médias qui diffusent des fake news. Melania a compris à quel point ils sont malhonnêtes et elle s'en fiche désormais réellement".

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 juin 2018

Cette charge du président contre les médias est habituelle. Dès sa campagne, il accusait les journalistes d'être "malhonnêtes" et de diffuser des fake news à son encontre. Une accusation qui revient toujours régulièrement, notamment sur son compte Twitter, son moyen de communication privilégié.

À ceux qui voient des messages cachés dans ses tenues

Certains ont également vu dans cette veste une réponse à des polémiques sur ses tenues. En effet, la première dame a, à plusieurs reprises, été épinglée pour le prix de ses tenues ou leur décalage vis-à-vis de la situation. En mai dernier, lors d'une visite officielle en Sicile, Melania Trump avait porté une veste Dolce&Gabanna à 51.000 dollars. En septembre, c'était une chemise Balmain à 1.380 dollars pour faire du jardinage qui faisait réagir.



Mais la tenue qui avait été la plus sujette à moqueries date de fin août 2017. En visite au Texas après des inondations sans précédent, le couple Trump était arrivé avec des tenues plutôt inadaptées à la situation. Et pour cause, Melania portait de hauts talons aiguilles et des lunettes de soleil et Donald un pantalon beige clair. Le New-York Times y avait alors vu une "déconnexion de l'administration Trump avec la réalité".



Cette veste Zara à 39 dollars pourrait ainsi être adressée à ses détracteurs et ceux qui cherchent des messages dans ses tenues. Elle leur dirait alors "je m'habille comme je veux, indépendamment de ce que vous pensez". C'est néanmoins ce que pense le New-York Times.

À son mari

La dernière hypothèse, qui plaira aux adeptes du mouvement "Free Melania", serait que Melania "s'en fiche complètement" de son mari. Depuis l'affaire Stormy Daniels, qui aurait rendue la première dame "furieuse" selon le NY Times, il y aurait en effet de l'eau dans le gaz du couple présidentiel. Une idée déjà avancée par Michael Wolff dans Fire and Fury, où il affirmait qu'elle n'avait jamais soutenu la candidature de son mari et avait pleuré le soir de l'élection.



De plus, les nombreuses absences médiatiques de la première dame récemment qui ne s'est pas rendue à Davos, à plusieurs dîners officiels, au sommet du G7 ou encore à Singapour, avaient alimenté les théories les plus folles, certaines allant jusqu'à évoquer une séparation.

Melania Trump vient donc rarement aux événements officiels et quand elle vient, sa froideur envers son mari s'est plusieurs fois fait remarquer. Lors de la visite du couple Macron aux États-Unis en avril dernier, elle avait par exemple esquivé la main de son mari qui essayait de lui prendre la sienne.