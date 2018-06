Melania Trump : le fantôme de la Maison Blanche ?

publié le 05/06/2018 à 20:59

La plupart du temps, elle ne dit rien, elle plisse les yeux, impassible. Dans sa vie, rien ne s'est passé comme elle l'aurait voulu. Alors elle n'en parle pas, ou elle invente. Elle invente qu'elle a fait des études d'architecture, elle n'a jamais fini la première année.



Melania Trump invente qu'elle a gagné le concours du meilleur look en Slovénie, elle a échoué en finale. Elle invente qu'elle est restée aux États-Unis parce que sa carrière de top marchait trop bien, elle était en fait un mannequin de seconde zone et sa tenue la plus célèbre, c'est un tapis en peau d'ours et des menottes en diamant.

Pour autant, on ne lui connaît pas de vices, et pas d'homme... Jusqu'à Donald, rencontré dans une boîte de nuit de Manhattan. Elle a 28 ans, il en a 52... Et il est très riche. Mais là non plus, ça ne se passe pas comme prévu.

Donald Trump ne lui épargne rien

Au début, ça va. Elle a un fils, Barron qu'elle élève sans nounou dans son triplex à 100 millions de dollars. Elle se lance dans les affaires, avec des bijoux en télé-achat et une crème miracle au caviar. Mais tout ça se termine au tribunal, litige commercial.



Et puis Donald ne lui épargne rien, les infidélités, les humiliations. Comme cette fois où il l'envoie à la radio pour vanter ses performances sexuelles. Parfois, dans la Trump Tower, ils passent des jours sans se voir. Ça ne s'est pas arrangé à la Maison Blanche, certains assurent qu'ils font chambre à part. On l'a vue, en public, retirer la main qu'il voulait prendre. Mais jamais un reproche, toujours ce masque mutique : "Je ne suis pas une enquiquineuse", dit-elle.

Elle accumule les bourdes et les fautes de goût

Pas une femme politique non plus et c'est le vrai drame de sa vie. Quand Donald a annoncé sa candidature, elle a paniqué. Et quand il a gagné, elle a carrément fondu en larmes. Depuis, c'est un fantôme. Elle parle pourtant cinq langue mais elle ne défend pas de grande cause. Elle accumule les bourdes et les fautes de gout, comme ces talons aiguilles pour aller visiter les sinistrés du Texas. En même temps, elle ne s'en excuse jamais.



Hautaine, distante, sans humour. Elle n'essaye même pas de se faire apprécier, vit retranchée à la Maison Blanche. Seule, très seule. Elle voulait de l'argent et avoir la paix. Elle est richissime et sa vie est un enfer. Peut-être qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive... Peut-être qu'elle le comprend trop bien.