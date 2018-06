publié le 20/06/2018 à 08:42

Donald Trump persiste et signe sur l'immigration. Depuis le mois de mai, son administration suit une politique de "tolérance zéro", ainsi 2.342 enfants et jeunes migrants ont été séparés de leur famille.



Les plus jeunes sont ainsi placés dans des centres d'hébergement pour enfants en bas-âge, a appris Associated Press. Ces établissements se trouvent au Texas, à Combes, Raymondville et Brownsville. Un quatrième centre va ouvrir à Houston, avec une capacité d’accueil de 240 enfants.

Les avocats et les soignants qui ont visité le centre de la vallée du Rio Grande décrivent des salles de jeux avec de jeunes enfants en larmes.



L'ONU juge la pratique " "inadmissible". Le Mexique s'est exprimé également en la qualifiant de "cruelle et inhumaine". L'administration s'en défend. Steven Wagner, du Département de la Santé, explique que les centres d'hébergement sont spécialement équipés pour prendre soin des jeunes enfant, avec notamment du personnel compétent.

Des nourrissons séparés de leurs parents

Avec cette politique de "tolérance zéro", l'agence fédérale en charge des enfants migrants est débordée par les arrivées d'enfants. Ces derniers sont plus jeunes que les adolescents qui traversent habituellement seuls la frontière mexicaine. Certains enfants séparés de leurs parents ne sont encore que des nourrissons.



Après avoir visité les centres d'hébergement, des docteurs et des avocats précisent que les équipements sont propres et sûrs. Mais les enfants qui n'ont pas idée d'où se trouvent leurs parents, sont hystériques et pleurent.



"Les centres ne sont pas le problème, explique Marsha Griffin, pédiatre qui en a visité beaucoup, c'est séparer les enfants de leurs parents le problème".