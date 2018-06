Melania Trump s'indigne de voir les enfants de migrants séparés de leurs parents

publié le 18/06/2018 à 06:32

Pour la première fois, Melania Trump critique publiquement la politique de son mari. le point de friction : une polémique sur l'immigration qui fait la une aux États-Unis. "Madame Trump déteste voir des enfants séparés de leur famille", écrit la Première dame américaine dans un communiqué. Elle demande aux deux bords politiques de trouver une solution.



C'est pourtant bien une politique de son mari assumée par des conseillers du Président. Depuis plusieurs semaines, l'administration Trump a donné une consigne : quand des immigrés sont arrêtés après avoir passé illégalement la frontière, les familles doivent être séparées. Les enfants, même petits, ne peuvent rester avec leurs parents.

On a vu, par exemple, ces derniers jours à la une de plusieurs journaux une petite fille de 2 ans, en pleurs, dans la nuit. Elle regarde sa mère se faire arrêter après avoir passé la frontière au Texas. Le quotidien The Daily News a publié cette photo avec ce titre : "Insensible. Sans âme. Lâche. Trump". C'est difficile d'obtenir des informations.

Des avocats qui défendent ces familles affirment que les officiers des services de l'immigration font croire aux parents qu'ils vont faire prendre un bain aux enfants. Et quand une demi-heure ou une heure plus tard les parents demandent où sont leurs petits, on leur dit qu'ils ne les reverront pas.



Des journalistes ont pu entrer dans un centre de détention au Texas, un ancien supermarché, où sont retenus 1.500 garçons mineurs. Il y a des portraits de Trump au mur.

Au nom de la Bible

Pourquoi l'administration Trump a-t-elle décidé de séparer parents et enfants ? Selon l'un de ses conseillers, qui avait rédigé les décrets interdisant l'entrée sur le territoire d'étrangers de certains pays à majorité musulmane, "c'est une simple décision de l'administration Trump d'avoir une politique de tolérance zéro pour les entrées illégales. Point final. Le message est que nul ne peut se soustraire à la législation sur l’immigration".



C'est donc bien une stratégie du président Trump. D'abord pour faire pression sur les démocrates et une bonne partie des républicains, qui ne veulent pas financer le mur qu'il a promis à la frontière. C'est une stratégie aussi vis-à-vis de son électorat : Donald Trump sait à quel point cette question de l'immigration a permis de mobiliser les électeurs en 2016.



Donald Trump accuse les démocrates et répète que ce n'est que l'application de la loi qui existait sous les présidents précédents. Mais Bush et Obama, tout en durcissant les contrôles à la frontière (2,5 millions d'immigrants illégaux ont été expulsés sous Obama, par exemple), avaient toujours refusé de séparer les familles.



Ça s'est envenimé en fin de semaine dernière quand le ministre de la Justice a justifié cette politique au nom de la Bible. Ce qui a mis en colère des évêques de différentes églises. Même un célèbre pasteur évangélique influent, qui a soutenu Trump, dit que c'est "scandaleux". Les démocrates, mais aussi un certain nombre de républicains, se disent horrifiés par cette politique du président Trump.