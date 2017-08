publié le 06/08/2017 à 12:53

C'est lors d'une fausse séance photo, en juillet dernier, qu'une jeune mannequin britannique a été enlevée à Milan, puis séquestrée pendant près d'une semaine par un Polonais qui aurait, selon la police italienne, tenté de la vendre aux enchères comme esclave sexuelle sur internet. Lukasz Pawel Herba, 30 ans, a été inculpé pour avoir organisé l'enlèvement, a indiqué le procureur adjoint de Milan Paolo Storari, qui a jugé peu crédible la version des événements donnée par le suspect.



La jeune femme de 20 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a reçu une injection de kétamine, un analgésique utilisé comme stupéfiant, après s'être rendue à une fausse séance de photos près de la gare centrale de Milan le 11 juillet. Son ravisseur et un complice auraient déshabillé, photographié et ligoté la jeune femme avant de la transporter dans le coffre d'une voiture de Milan à une maison de campagne située dans le village de Borgial dans la région du Piémont (nord-ouest).

Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si Lukasz Pawel Herba a réellement tenté de vendre sa victime aux enchères sur internet, ou s'il s'agissait d'une menace destinée à extorquer 300.000 euros en Bitcoins à l'agent du mannequin et à sa famille. Selon la police, personne n'a pris part à de telles enchères, et il est impossible de savoir si le suspect disposait des contacts nécessaires pour organiser une opération de ce type ou s'il s'agit d'une explication fantaisiste.

Un homme "très dangereux"

"Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un homme très dangereux qui a drogué sa victime dès qu'elle a été enlevée et qu'il l'a mise dans un grand sac de voyage dans le coffre d'une voiture", a déclaré Paolo Storari lors d'une conférence de presse. "Sa version des événements est à peine crédible, mais il ne nie pas avoir été avec elle pendant sa disparition", a-t-il ajouté.



Le 17 juillet, Lukasz Pawel Herba a ramené la jeune femme à Milan et l'a relâchée près du consulat britannique avant d'être arrêté. Il lui a dit qu'il la relâchait car elle avait un enfant en bas âge et que de tels enlèvements étaient interdits par "la Mort Noire", un réseau occulte agissant sur internet auquel il a affirmé appartenir. La police a indiqué n'être pas certaine de l'existence de ce réseau.