Lille : sous ecstasy, il se balade nu dans la rue

Alors qu'il se baladait entièrement nu dans la rue, un homme de 32 ans sous l'emprise de drogues a été arrêté par la police lundi 31 juillet, à Lille, rapporte La Voix du Nord. Déféré mercredi 2 août au parquet, la justice l'a convoqué pour un jugement ultérieur, le laissant libre.



Lundi 31 juillet, vers 21 heures, le trentenaire a été interpellé en compagnie d'un de ses amis alors qu'il était sous l'emprise de drogues, notamment d'amphétamines. Entièrement nu, il a été retrouvé dans le quartier du CHR, dans la rue Jean Walter. Les deux hommes ont été embarqués par la police et les pompiers, qui les ont conduits à l'hôpital.

Là-bas, l'ami de l'homme - qui lui n'était pas sous l'emprise de drogues- a remis spontanément à la police une boîte contenant 8,7 grammes de speed et 9 cachets d'ecstasy. Il a par ailleurs expliqué aux forces de police que son ami avait absorbé une grande quantité de pilules d'ecstasy.



Placé en garde à vue à la Sûreté de Lille, l'homme de 32 ans a avoué par la suite dealer depuis plusieurs années du speed et de l'ecstasy pour financer sa propre consommation, et avoir une dizaine de clients réguliers.