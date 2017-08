Espagne : deux Françaises filmées sous la douche à leur insu par leur hôte Airbnb

publié le 05/08/2017 à 12:55

Les faits se sont déroulés le 25 juillet. Alors que deux jeunes filles originaires du Pas-de-Calais profitaient de leur dernier jour de vacances en Espagne, elles ont découvert un téléphone caché dans la salle de bain, positionné de manière à les filmer à la sortie de leur douche.



Alors qu'elles comptaient sortir prendre un verre, les deux jeunes Françaises, respectivement âgées de 20 et 21 ans, ont décidé de prendre une douche. C'est en sortant que l'une d'elles a découvert le pot-aux-roses, explique 20 Minutes, qui révèle l'affaire. "Pendant que je me séchais, je me suis rendu compte qu'il y avait un téléphone, posé au-dessus du lavabo, qui filmait déjà depuis 40 minutes", confie la jeune fille au quotidien.

Avant de se réfugier au commissariat de la commune, Marie, la jeune fille à l'origine de la découverte, a eu l'idée de filmer l'appareil en action, ce qui a permis à la police de procéder à l'arrestation immédiate du propriétaire des lieux. Si elles ont tenté de contacter le service client d'Airbnb depuis leur retour, elles n'ont pour l'heure pas eu de nouvelles de la plateforme. "Tout ce que j'ai pu faire, c'est mettre un mauvais commentaire sous le profil de notre hôte", déplore Marie.