publié le 03/08/2017 à 09:37

Il avait tué sa compagne puis dissimulé son corps dans la cave de leur immeuble. Un homme de 34 ans a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire, le 31 juillet. Selon de nouvelles révélations de l'enquête rapportées par Le Parisien, le bourreau portrait un bracelet électronique au moment des faits.



L'homme venait de sortir de prison. Il avait été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux, en Seine-et-Marne pour des faits de vols, conduite sans permis, violences, ports d'armes... Sa compagne aurait alors fait des pieds et des mains pour le libérer. "Il devait être libéré en octobre. La victime avait convaincu le juge qu'elle aimait son compagnon, qui vivait pourtant à ses crochets, qu'elle et sa fille avaient besoin de lui. Le magistrat avait accepté à condition qu'il porte le bracelet", explique une source proche du dossier au Parisien. Ce placement sous surveillance électronique permet aux coupables d'effectuer leur peine sans être incarcéré.

"Il est à côté du corps décomposé de la mère de sa fille"

Dès son retour au domicile familial, l'homme se serait montré violent envers sa conjointe. Cette dernière n'aurait pourtant jamais porté plainte. Jeudi 27 juillet, la dispute conjugale se termine en bain de sang. L'homme de 34 ans a abattu sa victime avant de descendre son corps à la cave. Dans ce cas, son bracelet n'a pu être déclenché étant donné que le coupable n'a pas quitté le domicile familial.

Interrogés par le quotidien, les hommes chargés de cette enquête sont revenus sur la découverte du cadavre. Glaçant. "On est pourtant aguerris mais dans cette affaire, il y a une image qui ne nous quitte pas. On vient de l'interpeller, il est à côté du corps décomposé de la mère de sa fille, jetée dans la poubelle. Et il nous regarde droit dans les yeux. Arrogant. Il sourit", a confié un policier.