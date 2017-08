publié le 18/08/2017 à 13:11

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a annoncé que trois jours de deuil national seraient décrétés en Espagne, à partir de ce vendredi 18 août. "Les drapeaux seront en berne dans tous les édifices publiques et sur les bateaux de l'armée", a précisé le chef espagnol dans une conférence de presse tenue dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août.



"Nous ne sommes pas seulement unis dans le deuil. Nous sommes surtout unis dans le désir de vaincre ceux qui veulent tuer nos valeurs et notre modèle de vie", a souligné Mariano Rajoy. Avant de de préciser "nous savons que les terroristes peuvent être battus".

Le chef du gouvernement espagnol a également fait allusion aux précédentes attaques perpétuées en Europe depuis plusieurs années. "Nos voisins de Paris, Nice, Bruxelles, Berlin ou Londres ont ressenti la même douleur (...) dont souffrent aujourd'hui les habitants de Barcelone", a-t-il confié.

Une messe en mémoire aux victimes

En France, la Tour Eiffel s'est éteinte vendredi 18 août, aux alentours de minuit, en mémoire aux victimes du double attentat commis en Espagne.



L'archevêque de Paris a précisé que la messe, tenue dimanche 20 août, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Après l'horrible attentat de Barcelone, je tiens à vous assurer de ma prière pour les victimes et pour la communauté catholique de Barcelone et les catalans et toute l'Espagne", a écrit le cardinal André Vingt-Trois.