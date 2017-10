publié le 18/10/2017 à 20:44

L'État islamique a perdu sa capitale. La cité millénaire était aux mains des jihadistes depuis plus de trois ans, jusqu'à devenir le théâtre de la bataille pour sa libération depuis deux ans. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants arabes et kurdes soutenue par la coalition internationale, ont annoncé mardi 17 octobre la reprise "totale" du bastion de Daesh. "C'est une bonne nouvelle, c'est même une très bonne nouvelle", pour Alain Duhamel.



En juillet dernier, les troupes de la coalition anti-jihadiste libéraient un autre fief de l'État islamique, Mossoul, en Irak. La reconquête de ces deux villes montre, pour l'éditorialiste que : "Autant Daesh est capable de prendre d'assaut très rapidement des endroits mal défendus par des troupes mal entraînées, mal équipées et mal commandées", autant face de troupes entraînées et soutenues, "ils ne peuvent rien".

Pour Alain Duhamel, cela signifie aussi que "c'est la fin du califat, qui était l'originalité de Daesh". La fin d'une époque pour le groupe État islamique donc, qui recule en perdant ses possessions territoriales stratégiques. Pour autant, cela ne signifie pas la fin de Daesh. "Ils vont se réfugier dans les déserts (...), ils vont attaquer, et ils commencent déjà à le faire, d'autres territoires (...), et reprendre, développer s'ils le peuvent, des attentats", prédit Alain Duhamel.



Compte tenu de la situation au Moyen-Orient et de toutes les problématiques qu'il reste à résoudre avant de déclarer victoire contre l'État islamique, "il est trop tôt pour pavoiser", conclut-il.