publié le 17/10/2017 à 15:45

Les forces anti-Daesh sont arrivées à bout de l'organisation jihadiste dans son fief syrien. Mardi 17 octobre, elles ont annoncé avoir complètement libéré la ville après des mois de combats dans les rues assiégées par le groupe terroriste. La chute de Raqqa représente un revers de taille pour l'État islamique (EI) qui a vu son "califat" presque s'écrouler en Syrie et en Irak voisin à la suite de multiples offensives pour le déloger des régions conquises depuis 2014.



"Les opérations militaires à Raqqa ont pris fin. La ville est sous le contrôle total" des Forces démocratiques syriennes (FDS), a indiqué Talal Sello, un porte-parole de cette alliance de combattants kurdes et arabes - soutenue par les États-Unis - entrée début juin dans la métropole du nord du pays en guerre. "Tout est fini à Raqqa (...) Il y a actuellement des opérations de ratissage pour éliminer les cellules dormantes, si on en trouve, et pour déminer la ville", a-t-il ajouté.



Raqqa était devenue le symbole des pires atrocités commises par l'organisation jihadiste, qui y aurait planifié les attentats sanglants ayant frappé plusieurs pays, notamment en Europe. Sa libération a coûté un lourd tribut en terme de morts. 3.250 personnes ont perdu la vie, dont 1.130 civils, en plus de quatre mois, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).