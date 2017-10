publié le 17/10/2017 à 20:16

Emmanuel Macron s'attaque à la grande pauvreté. "C'est un défi et c'est une nécessité", estime Alain Duhamel. En cette journée mondiale de lutte contre la misère, le chef de l'État lance une nouvelle concertation, de six mois, concentrée sur la "prévention" et l'"investissement social" et non plus sur la "gestion d'un dispositif" d'aide uniquement.



D'après Alain Duhamel, ce projet, "c'est la moindre des choses". L’éditorialiste rappelle qu'il y a "quand même 9 millions de personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté". Réfugiés, SDF, la misère est bien présente en France. "La réalité, c'est qu'il est urgent d'espérer éradiquer la misère du monde, mais il est impossible d'y croire", estime Alain Duhamel.

Pourtant, la politique sociale tient une grande place dans les ambitions d'Emmanuel Macron. Pour l'éditorialiste, "Il y a une politique sociale, personne ne le sait". Pourtant, des efforts sont faits, notamment avec l'augmentation des minimas sociaux, les mesures prises en faveur des agriculteurs, la formation ou l'enseignement. "Il y a des concertations qui commencent et qui ont un contenu ambitieux", commente Alain Duhamel.





Et de nuancer : "Il n'y a aucune chance que les Français soient convaincus". En cause notamment, la diminution très contestée des APL ou l'augmentation de la CSG, qui ne passent pas en France. "Emmanuel Macron ne sera pas le président des pauvres", conclut Alain Duhamel.