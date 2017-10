Emmanuel Macron : "Notre Schröder français", juge Alain Duhamel

publié le 16/10/2017 à 20:13

"Résolue". Voilà comment résumerait Alain Duhamel, en un mot, l'interview du président de la République, dimanche 15 octobre. "Il a expliqué en permanence qu'il disait ce qu'il faisait et qu'il faisait ce qu'il disait", estime l'éditorialiste. Le chef de l'État s'est exprimé pendant près d'une heure et quart sur TF1 et LCI. Le but : se détacher de cette étiquette de président des riches, dresser un premier bilan et annoncer ses prochaines ambitions.



"Il veut être le propre pédagogue de son action et le propre réparateur de son image, juge Alain Duhamel. Il veut être à la fois le centre du pouvoir et le principal commentateur". À propos de commentaires, beaucoup ont insisté sur le déséquilibre entre sa politique économique libérale et sa politique sociale encore embryonnaire.

"La réalité est plus nuancée", sans toutefois en faire un "mélenchoniste", explique Alain Duhamel, qui conclut : "C'est notre Schröder français", en référence à l'ancien chancelier social-démocrate allemand. Sous son mandat, l'Allemagne avait adopté de nombreuses réformes du marché du travail.



Quoi qu'il en soit, pour Alain Duhamel, ce genre d'interview "consolide son statut présidentiel, mais que ça ne ranime pas sa popularité".