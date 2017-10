et Sarah Belien

"La deuxième étape du film, si je puis dire, ça va être le règlement de compte entre les Kurdes, le fer de lance de la reconquête des territoires de Daesh en Syrie, et Bachar al-Assad," affirme François Heisbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique.



Le spécialiste et Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, étaient les invités de RTL le 18 octobre pour évoquer les scénarios probables qui suivront la chute de Raqqa. La ville a été libérée par les forces anti-EI mardi 17 octobre, soulevant plusieurs questions quant à la suite des événements. Après avoir été unanimes sur le fait que la perte de leur fief ne signait pas la fin de l'organisation terroriste, la question des Kurdes est arrivée en second plan.

Antoine Basbous rapporte que les Kurdes "ont fait le boulot, nettoyer le nord de la Syrie de Daesh, mais demain ils peuvent être laissés." Le spécialiste évoque une allocution de l'ancien ambassadeur américain en Syrie, Robert Ford, "il disait aux Kurdes, attention ne comptez pas sur nous. Les Américains peuvent vous lâcher," explique-t-il. "Il critiquait autant Obama que Trump et prévenait les kurdes que demain ils pourraient être lâchés comme les Kurdes d'Irak qui ont été lâchés au profit de Bagdad et de Téhéran," a-t-il poursuivi.

François Heisbourg complète le propos en déclarant "et lâchés par les Européens puisque l'Allemagne, qui armait les peshmergas kurdes en Irak, vient de suspendre ses livraisons d'armes et son assistance militaire." Le spécialiste conclut que "les Kurdes, comme d'habitude, vont être les dindons d'une histoire sinistre au Moyen-Orient."