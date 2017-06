publié le 21/06/2017 à 05:30

Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h50, mardi 20 juin, dans la Gare centrale de Bruxelles. Un homme a été "neutralisé" par des militaires après une explosion dans cette vaste gare de la capitale belge, un acte qui n'a pas fait de blessés. Le porte-parole de la police belge, Peter De Waele, a annoncé le décès du suspect peu après minuit.



"Merci à nos soldats, aux services de sécurité et au personnel de la SNCB (la compagnie ferroviaire belge, ndlr) pour leur professionnalisme et leur courage", a très vite réagi Charles Michel, Premier ministre belge, sur son compte Twitter. De nombreux bruxellois ont également rendu hommage aux forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Charles Michel a convoqué un conseil de sécurité mercredi 21 juin à 9 heures pour faire le point sur les avancées de l'enquête.

La piste terroriste privilégiée

Le porte-parole du parquet belge, Éric Van Der Sypt, a précisé dans la soirée que l'incident était "considéré comme une attaque terroriste". Selon un témoin, le suspect aurait crié "Allah Akbar" ("Dieu est grand" en arabe) juste avant l’explosion semblant provenir d'une valise. "À l'entresol, quelqu'un criait. J'ai pas prêté attention. Puis il a crié Allah Akbar. Et là, il a fait exploser le trolley", confirme un témoin direct de la scène, agent de triage de la SNCB.

"C'était pas vraiment une grande explosion, mais l'impact était pas mal. Autour à deux, trois mètres, les gens sont partis en courant", poursuit-il. Des photos sur les réseaux sociaux montraient une gerbe de feu de plusieurs mètres dans les couloirs de la gare, apparemment peu fréquentés. Un périmètre de sécurité a été mis en place très rapidement après la déflagration, rapporte Élisa Roux, porte-parole de la SNCB, avant de dépeindre une véritable scène de panique : "Il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui criaient. Ils ont bien sûr été un peu choqués".



Vers 23 heures, le suspect se trouvait toujours au sol tandis que le service de déminage vérifiait la présence éventuelle d'explosifs sur lui. Selon un journaliste de l'Agence France Presse, une petite explosion a été entendue vers 00h40. Celle-ci avait été annoncée au préalable par le centre de crise belge, évoquant sur Twitter la "possibilité d'une explosion contrôlée".

Le trafic ferroviaire interrompu à Bruxelles

La gare a été évacuée par les forces de l'ordre, créant des scènes de chaos. "Des gens traversaient des voies", explique un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. La circulation des trains a été suspendue dans la capitale et des lignes de bus ont été déviées du centre-ville. Le métro était gratuit pour aider les gens à rentrer chez eux.



Quelque 60.000 passagers prennent le train chaque jour à la gare de Bruxelles-Central, située en plein centre de Bruxelles et à quelques centaines de mètres de la célèbre Grand-Place, mais l'heure de pointe était passée au moment de l'incident. L'imposant périmètre de sécurité a été réduit après minuit, a constaté un journaliste de l'AFP.

01H30: Le périmètre de sécurité se réduit encore à l'instant. Il se resserre autour de la gare Centrale. #Bruxelles #RTLinfo @rtlinfo pic.twitter.com/DiGczPHZje — Arnaud Gabriel (@ArnaudGl) June 20, 2017

Recrudescence des attentats en Europe

Cet acte survient dans un contexte de multiplication des attaques terroristes jihadistes en Europe ces derniers mois, en particulier au Royaume-Uni, récemment frappé à Londres et Manchester, et en France. Lundi 19 juin, un homme avait tenté de percuter avec sa voiture un fourgon de gendarmerie sur les Champs-Élysées à Paris, non loin de l'endroit où un policier avait été tué par un jihadiste il y a deux mois. Il est décédé dans l'accident qu'il a provoqué.



La capitale belge a également payé un lourd tribu. Bruxelles avait été touchée le 22 mars 2016 par des attentats revendiqués par l'État islamique. Des jihadistes s'étaient fait exploser dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles, faisant 32 morts. L'enquête avait montré qu'ils appartenaient à la même cellule que celle qui a frappé Paris le 13 novembre 2015, faisant 130 morts.