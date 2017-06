publié le 20/06/2017 à 21:42

La gare centrale de Bruxelles a été évacuée en début de soirée, ce mardi 20 juin. Un bruit d'explosion a été entendu peu avant 21h et proviendrait de l'intérieur de l'édifice, selon plusieurs médias belges. Un suspect a été neutralisé par des militaires, d'après le parquet de la capitale cité par l'agence de presse Belga. L'état de santé de l'individu n'a pas été précisé. La police de la ville indique que la situation "est sous contrôle". Outre le suspect, personne n'a été blessé, selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles contacté par Le Soir.



Un important dispositif de sécurité et de nombreux moyens de secours ont été déployés autour de la gare, à l'intérieur de laquelle un mouvement de panique a éclaté. Le trafic ferroviaire est désormais interrompu et des lignes de métro ont été mises à l'arrêt.

Suivez l'évolution de la situation :

22h27 - La police serait actuellement en train d'atteindre les équipes de déminage, car l'assaillant aurait encore des fils présents sur le corps, selon La Libre.

22h17 - "J'étais dehors. Je suis descendu. A l'entresol, quelqu'un criait. J'ai pas prêté attention. Puis il a crié 'Allah Wakbar'. Et là il a fait exploser le trolley", aurait déclaré Nicolas Van Herrewegen, témoin direct de la scène et agent de triage de la Société nationale des chemins de fer belges.



22h09 - "Un militaire a neutralisé un individu dans la gare centrale. La situation est sous contrôle", répète la police belge sur les réseaux sociaux. La Libre fait savoir qu'une équipe de déminage est attendue sur place.



22h01 - La grand-place n'a pas été évacuée, comme le montrent plusieurs photos sur les réseaux sociaux.

Encore énormément de monde à la grand-place @lesoir pic.twitter.com/I0zH42AnDl — Eglantine Nyssen (@EglantineNyssen) 20 juin 2017

22h00 - L'explosion était de "faible intensité", selon un commissaire de police de la zone de Bruxelles joint par Le Soir.



21h54 - Selon La Libre, l'individu portait un sac-à-dos et ce qui ressemble à une ceinture d'explosifs. Les militaires sont présents sur place et un important dispositif de sécurité a été déployé.

Arrivée de plusieurs voitures de police, soldats déployés, périmètre de sécurité encore élargi. #GareCentrale #Bruxelles pic.twitter.com/xPP6vnuwEQ — Olivier le Bussy (@OlileBussy) 20 juin 2017

21h45 - Une explosion apparemment criminelle a eu lieu mardi soir dans la Gare Centrale de Bruxelles et l'auteur présumé a été "abattu", a indiqué l'agence de presse Belga, citant le parquet de la capitale, sans préciser l'état de santé de la victime. Les forces de l'ordre sont sur place.