publié le 19/06/2017 à 17:58

Les forces de l'ordre à nouveau prises pour cible. Presque deux mois jour pour jour après l'assassinat du policier Xavier Jugelé, un individu à bord d'une voiture a foncé lundi 19 juin, peu avant 15h45, contre un fourgon de gendarmerie à la tête d'un escadron sur l'avenue des Champs-Élysées. La "tentative d'attentat", selon les termes employés par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, n'a pas blessé de militaire, ni fait de victimes parmi les nombreux passants qui se baladaient aux alentours. En revanche, l'assaillant est mort.



La situation a été rapidement maîtrisée par les gendarmes qui ont établi un large périmètre de sécurité, à hauteur de la station de métro Champs-Élysées-Clémenceau. Celle-ci a été fermée au public, tout comme l'arrêt Concorde. La circulation a également été bloquée.

Une enquête en flagrance a été ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris, sous la responsabilité du procureur de la République François Molins. Les investigations sont menées par la brigade criminelle de la police judiciaire et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Qu'a-t-on retrouvé dans la voiture ?

Une fois le véhicule immobilisé et l'individu neutralisé, les forces de l'ordre ont procédé à des vérifications et une opération de déminage sur le véhicule. Il s'agit d'une Renault Mégane grise. Selon les autorités, l'homme était armé. Gérard Collomb a fait savoir que ce véhicule contenait un "certain nombre d'armes et d'explosifs permettant de pouvoir faire sauter cette voiture". Selon des sources policières citées par l'AFP, des bonbonnes de gaz, des armes de poing et une kalachnikov ont été retrouvées.

Qui est l'assaillant ?

Quelques heures après l'attaque, de premiers éléments ont filtré sur une identité qui pourrait être celle de l'assaillant. D'après Le Parisien, l'individu est né en 1985. Il était connu des service de renseignement de la DGSI et faisait notamment l'objet d'une fiche S.

La rédaction vous recommande Paris : un homme percute un véhicule de la gendarmerie près des Champs-Élysées