Notre-Dame : le terrorisme est "de plus en plus imprévisible", selon un spécialiste

publié le 07/06/2017 à 16:14

L'enquête sur l'agression au marteau d'un policier devant Notre-Dame de Paris se concentrait mercredi 7 juin sur le profil atypique de l'assaillant hospitalisé, un doctorant en sciences de l'information de 40 ans. Si l'âge de l'assaillant peut surprendre - les attentats étant en général perpétrés par des individus jeunes -, son profil n'a rien d'étonnant. Tout simplement parce qu'il "n'y a pas de profil type", argue Jean-Charles Brisard. Le président du centre d'analyse du terrorisme explique qu'un haut degré d'instruction n'est pas incompatible avec la radicalisation.



Aujourd'hui, la propagande de l'État islamique séduit de plus en plus de monde "quelles que soient les catégories sociales, professionnelles ou encore le niveau d'étude". Ce succès s'explique du fait que la propagande s'adapte aux codes occidentaux et "parle aux jeunes et aux moins jeunes et les pousse à agir".

Toujours est-il que ceux qui ont connu l'assaillant de Notre-Dame de Paris parlent d'un homme "doux comme un agneau" qui n'aurait jamais donné de signe de radicalisation. Il aurait même vertement critiqué Abou Bakr al-Baghdadi, qui dirige l'État islamique. "Il était manifestement radicalisé", conteste Jean-Charles Brisard, qui prend pour preuve la vidéo d'allégeance retrouvée par les enquêteurs lors d'une perquisition.

Ces individus déconnectés de tout groupe terroriste et qui agissent très souvent seuls posent un gros problème aux services de renseignement : "on est face à un terrorisme de plus en plus imprévisible", constate Jean-Christophe Brisard. D'autant que ces individus "prennent d'immenses précautions pour échapper à la vigilance des services de renseignement".