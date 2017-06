Attaques à Londres : le récit d'une soirée d'horreur

publié le 04/06/2017 à 14:21

Deux attaques ont ensanglanté Londres, samedi 3 juin, faisant au moins 7 morts et 48 blessés, dont quatre Français. Parmi eux, une femme est très grièvement blessée, son opération a duré toute la nuit, a confirmé Marielle de Sarnez, ministre chargée des Affaires européennes et invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI.



Il est un peu plus de 22 heures, heure locale, lorsque les téléphones sonnent chez les services de secours. Des témoins indiquent qu'une camionnette folle écrase des passants sur le London Bridge, dans la capitale britannique.

Au même moment, la police reçoit également des premiers signalements à 22h08, précisant que le véhicule a poursuivi sa route vers le sud de la Tamise. Sur place, une journaliste de la BBC assure qu'il roulait à plus de 80 km/h. Les premiers témoins viennent en aide aux personnes heurtées par la camionnette. Une femme a été projetée en l'air par la force de l'impact.



Le véhicule fou finit par s'encastrer dans la clôture entourant la cathédrale de Southwark, près du marché de Borough. Les trois passagers de la camionnette, armés de couteaux, s'en échappent. Ils se précipitent dans les bars et restaurants du quartier et poignardent au hasard les passants, commerçants et fêtards, présents en nombre en ce samedi soir de finale de la Ligue des Champions. Un membre de la police britannique des Transports a été poignardé au visage et figure parmi les blessés.

Des vestes avec de fausses ceintures explosives

Les agresseurs portent des vestes avec ce qui ressemble à une ceinture explosive. Elles s'avèrent fausses, afin de susciter davantage la panique. Huit minutes après le premier appel, la police tue par balles les trois assaillants, à 22h16, à l'extérieur du Wheatsheaf, un pub datant du 19e siècle au coin du marché de Borough. Le profil des assaillants reste encore inconnu.



Pour la première fois, les autorités britanniques diffusent un message peu avant minuit, appelant les Londoniens à se mettre à l'abri, à mettre leur téléphone portable en mode silencieux et à appeler la police en cas de besoin. Facebook active son "Safety Check". À 00h25, la police de Londres évoque des "attaques terroristes", Theresa May condamne "un événement horrible".



Ce dimanche 4 juin, à l'issue d'une réunion de la cellule de crise Cobra, la Première ministre dénonce une "idéologie malfaisante de l'extrémisme islamiste" et rend hommage "au grand courage et à la réaction rapide" des forces de police. Elle annonce que les élections législatives du 8 juin sont maintenues. La campagne, suspendue ce dimanche, reprendra lundi 5 juin.