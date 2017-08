Attentats en Espagne : trois des suspects de Cambrils identifiés

publié le 18/08/2017 à 23:22

Après les deux attentats meurtriers qui ont frappé l'Espagne ces 17 et 18 août, l'enquête progresse. Dans un premier temps, le 17 août, une camionnette a foncé dans la foule de la Rambla de Barcelone, causant la mort de 14 personnes et blessant une centaine d'autre. Mais quelques heures plus tard, un autre véhicule a aussi ciblé la foule de la cité balnéaire de Cambrils, au sud-ouest de la capitale catalane.



Lors de cette seconde attaque, on déplore un civil et 6 policiers blessés. Tous les suspects ont été abattus par la police et ont été formellement identifiés. Il s'agit de Moussa Oukabir, Saïd Aallaa et Mohamed Hychami, respectivement âgés de 17, 18 et 24 ans, tous habitants d'une localité du nord de la région, Ripoll, selon la police. Le quatrième suspect Younès Abouyaaqoub, 22 ans, est toujours recherché.