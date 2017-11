publié le 01/11/2017 à 05:59

C'est le premier attentat meurtrier à New York depuis 2001. Le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et des passants mardi à Manhattan, faisant huit morts et onze blessés mardi 31 octobre. Parmi les huit personnes décédées se trouvent cinq Argentins et une femme de nationalité belge, ont indiqué les autorités respectives des victimes, depuis Buenos Aires et Bruxelles.



Selon les autorités, le suspect est un homme de 29 ans. De nombreux médias américains l’ont identifié comme Sayfullo S., un Ouzbek arrivé en 2010 sur le territoire américain, qui habitait dans le New Jersey. Il disposait d'un titre de séjour permanent, la "carte verte", et travaillait comme chauffeur pour Uber, selon le New York Times, en précisant qu'il avait déjà "été sous le radar" de la police. Pour Donald Trump, cet homme est "une personne malade et dérangée", a-t-il tweeté.



Ce dernier a été neutralisé et arrêté par les forces de l'ordre. La police a précisé qu'il avait été touché par balle au ventre lors de l'intervention. Hospitalisé, il aurait été opéré en soirée et son pronostic vital ne serait pas engagé, ont précisé plusieurs médias américains.