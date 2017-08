publié le 18/08/2017 à 11:49

L'Espagne est en deuil. Le 17 août à 17 heures, une fourgonnette blanche a foncé sur la Rambla, l'artère touristique de la ville, faisait 13 morts et plus d'une centaine de blessés, dont 26 Français.



Un Espagnol et un Marocain, ont été arrêtés par la police dans deux localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone. Puis à minuit, une autre attaque est survenue à Cambrils, station balnéaire située à 120 kilomètres au sud de Barcelone. Six civils et un policier ont été blessés dans cette attaque.

Peu après l'attaque de Barcelone, Neymar, ancien joueur du Barça, a réagi en postant un touchant message sur les réseaux sociaux. "Que Dieu réconforte toutes les familles.#PriezPourBarcelone. Je t'aime Barcelone", écrit le nouvel attaquant du PSG avec une photo de la ville en noir et blanc.

Que Deus conforte todas as famílias ¿¿¿¿¿ #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA pic.twitter.com/EFv1mvT0pD — Neymar Jr (@neymarjr) 17 août 2017

Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone, s'est lui aussi exprimé sur Twitter : "Plus que jamais solidaires contre cette attaque contre notre ville. Tout mon soutien aux victimes de cette barbarie". Même message de la part de Lionel Messi sur son Facebook et Luis Suarez : "Je suis très choqué par ce qui vient de se passer. J'envoie tout mon soutien à la ville et aux familles".

Les joueurs du FC Barcelone porteront "un brassard noir"

Le 18 août au matin, une photo a été postée sur le compte officiel du FC Barcelone où les joueurs observent une minute de silence sur le terrain avec le #TotsSomBarcelona (Nous sommes tous Barcelone). L'équipe du RCD Espanyol de Barcelona a aussi observé une minute de silence lors de son entraînement le 18 août au matin.

Et pour leurs prochains matchs de ce week-end, les joueurs porteront "un brassard noir" en hommage aux victimes, a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué.Quant aux drapeaux du Camp Nou, le stade de Barcelone, ils seront en berne.

La Liga soutient les victimes des attentats

Les clubs de foot de première et deuxième divisions de la Liga (championnat d'Espagne de football), qui démarre aujourd'hui en Espagne observeront une minute de silence avant les débuts des matchs, a annoncé l'AFP. Tous les clubs de la ligue de première et seconde division "rendront hommages aux victimes et à leurs proches", selon un communiqué des instances professionnelles.



"La Ligue a sollicité la Fédération en ce sens", ajoute le texte. Un premier match aura lieu ce 18 août à 20h15, opposant l'équipe de Leganés à celle de Deportivo Alavés.