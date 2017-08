publié le 18/08/2017 à 08:07

Deux attentats à la voiture bélier ont été commis à quelques heures d'intervalle en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, faisant 13 morts et une centaine de blessés. Jeudi 17 août, une camionnette fonce sur la foule présente sur la Rambla, avenue la plus passante et touristique de Barcelone, vers minuit.



Quelques heures plus tard, la police a annoncé avoir abattu cinq "terroristes présumés" à Cambrils, station balnéaire à 120 km au sud de la métropole catalane. Ils auraient renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos avant qu'une fusillade n'éclate, a rapporté un porte-parole du gouvernement régional. Six civils et un policier auraient été blessés dans cette seconde attaque, ont rapporté les secours.

Selon la police catalane, les deux attaques pourraient être liées, a-t-elle indiquée sur son compte Twitter : "Nous travaillons dans l'hypothèse d'un lien entre ces terroristes" a écrit le chef de la police Catalane. Ils travailleraient donc sur un réseau déterminé à frapper en plusieurs point la région de Barcelone. Les autorités ont également fait un lien avec une explosion dans un logement d'Alcanar, où un homme est mort lors de la préparation d'un engin explosif.



L'Espagne se retrouverait donc face à un réseau structuré, prêt à multiplier les modes d'actions : voitures béliers, mais aussi bombes et ceintures explosives. Pour les services antiterroristes catalans, l'urgence est de couper les autres branches s'il y en a et d'identifier d’éventuelles cellules encore actives avant qu'elles ne passent à l'action. Le premier attentat de Barcelone a été revendiqué par le groupe État Islamique, alors que le second n'a pour le moment pas encore été revendiqué.